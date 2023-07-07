إزالة الخطورة الداهمة بأحد العقارات القديمة غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية، إزالة الخطورة الداهمة، بأحد العقارات القديمة، عقب سقوط بلكونة بعقار بمنطقة القباري غرب الإسكندرية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حرصًا على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

وفي هذا الصدد، تواجدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمنطقة مينا البصل، وتابعت إزالة الخطورة الداهمة ببلكونة بالدور الأول علوي بشارع 8 رقم 1 بالقباري، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق بالحي وشرطة مينا البصل.

وشهد حي الجمرك أمس، انهيار عقار قديم، أسفر على مصرع شخص وإنقاذ آخر جراء الانهيار، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الحماية المدنية.

وكلّف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان حادث انهيار العقار الكائن في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي، وذلك لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتبيّن بالمعاينة والفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار العقار وتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار وإعداد تقرير بحالته، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن جثة ضحية عقار الجمرك.

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