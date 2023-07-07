تقرير أوروبى: شهر يونيو 2023 كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض

قال تقرير صادر عن بيانات خدمة "ﻛﻮﺑﺮﻧﻴﻜﻮس" المتخصصة في رصد تغير اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، إن شهر يونيو 2023 كان الأكثر سخونة على كوكب الأرض، وتجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تحديده في عام 2019، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأظهر تقرير جديد أن درجة حرارة الأرض كانت خارج المخططات الشهر الماضي، حيث اندلعت موجة حر شديدة في جنوب الولايات المتحدة والمكسيك، وارتفع دفء المحيط إلى مستويات تنذر بالخطر.

- درجات حرارة سطح المحيط كانت الأكثر دفئًا على الإطلاق

وكشف التقرير أيضًا عن أن درجات حرارة سطح المحيط كانت الأكثر دفئًا على الإطلاق لشهر يونيو، مدفوعة بشكل أساسي بالدفء الاستثنائي في شمال المحيط الأطلسي وتقوية ظاهرة النينيو في المحيط الهادئ.

وقالت جينيفر مارلون، عالمة المناخ في كلية ييل للبيئة التي لم تشارك في التحليل، هذا أمر مقلق، ومن الصعب تخيل كيف سيكون شكل الصيف لأطفالنا وأحفادنا في العشرين عامًا القادمة، هذا هو بالضبط ما يبدو عليه الاحتباس الحراري.

وحذر العلماء من أن درجات الحرارة القياسية هذه تحمل بصمات أزمة المناخ، ومما زاد الأزمة أن النجوم تتماشى هذا العام مع تحطيم العديد من الأرقام القياسية، حيث ترفع ظاهرة النينيو، التي لها أيضًا تأثير الاحترار، درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.

- شمال غرب أوروبا شهد درجات حرارة قياسية في الشهر الماضي

وقال التقرير إن شمال غرب أوروبا شهد درجات حرارة قياسية في الشهر الماضي، بما في ذلك المملكة المتحدة التي سجلت أعلى درجات حرارة في شهر يونيو، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، كانت درجات الحرارة في أجزاء من كندا والولايات المتحدة والمكسيك وآسيا وشرق أستراليا أكثر دفئًا "بشكل ملحوظ" من المعتاد في يونيو.

وفي الولايات المتحدة شهدت تكساس وأجزاء من الجنوب موجة حرارة قاسية في أواخر يونيو مع درجات حرارة ثلاثية فهرنهايت ورطوبة شديدة، وتسبب الحر الذي امتد جنوبًا إلى أمريكا الوسطى في مقتل 112 شخصًا على الأقل في المكسيك منذ مارس.