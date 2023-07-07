المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادًا للمغرب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

يختتم المنتخب الأوليمبي المصري، تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداد لمواجهة نظيره المغربى، مساء غد السبت، فى نهائى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة بالمغرب، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

وحسم المنتخبان المصري والمغربي تذكرتي التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، لكن يبقى الهدف الآخر لمنتخب "الفراعنة" هو التتويج بالذهب وحصد اللقب الإفريقي ليكون بمثابة مسك الختام لتلك البطولة القارية، التى باتت لا تقل أهمية عن كأس أمم إفريقيا، مما يعطى المباراة أهمية كبرى، فى ظل وجود منتخبين قويين للغاية، "أسود الأطلس" صاحبة مستضيف النسخة الحالية، و"الفراعنة" حامل لقب النسخة الماضية التى استضافتها مصر عام 2019.

- رئيس اتحاد الكرة يشهد مران المنتخب الأوليمبي

وشهد مران المنتخب الاوليمبي، أمس، حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة فى العاصمة الرباط استعدادا للقاء المغرب غدا السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وأدى المنتخب الأوليمبي تدريباته القوية لدى وصوله الرباط قادما من طنجة التى شهدت مبارياته فى الدور الأول والدور قبل النهائي وأسفرت عن تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية وضمان الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث يتأهل من البطولة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وكان الجهاز الفتى للمنتخب الأوليمبي قد فضل منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الخميس، واكتفى بخوض اللاعبين الذين بدأوا مباراة غينيا تدريبات استشفائية بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية.

وحذر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، لاعبي الفراعنة من التأثر بالضغط الجماهيري خلال مباراة الغد، فى ظل وجود، توقعات بامتلاء مدرجات ملعب المباراة بالجماهير مع التهافت على تذاكر المباراة النهائية التى نفذت بسرعة شديدة والتي يقدر عددها بـ 35 ألف تذكرة .