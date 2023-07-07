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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 متأثرين بإصابتهم فى حريق منزل بقرية جنوب الأقصر

حريق منزل
حريق منزل

وقع حادث انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر التابعة لمجلس قروى كومير بإسنا، جنوب محافظة الأقصر، أسفر عن وفاة 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم. 

كانت غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، نهاية شهر يونيو، قد تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "م  ع" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وبعد مرور 12 يوماً على الحادث فى المنزل، توفى 3 مواطنين متأثرين بإصابتهم في الحريق، وتم التصريح لذويهم بتسلم الجثامين لدفنها. 

وأسفر الحريق وقتها عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ.. حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز منزل مواطن محافظة الأقصر غرفة النجدة مستشفى طيبة التخصصي

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