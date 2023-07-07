النيابة تطلب تحريات المباحث وتشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار الجمرك بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار العقار وتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار وإعداد تقرير بحالته، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، و التصريح بدفن جثه ضحية عقار الجمرك المكون من طابقين بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين بالمعاينة والفحص تبين ان العقار بناء قديم مكون من طابق ارضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي يدعى طارق محمد حسن عبداللطيف، 60 سنة، وتم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.