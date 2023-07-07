كيف تحتفل الكنيسة بمئوية ميلاد البابا شنودة؟

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بمئوية البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يُحل في 3 أغسطس 2023.

◄المركز الثقافي الأرثوذكسي يٌنظم مؤتمرا علميا؟



يٌنظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والذي يُشرف عليه الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مؤتمرا علميا بمناسبة مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث في 1 و2 أغسطس 2023.

وتقام الجلسة الأولى من اليوم الأول تحت مسمى «بابا العرب»، أما الجلسة الثانية تحت مسمى «البابا الموسوعي الأديب والشاعر والمثقف»، أما الجلسة الثالثة تنعقد تحت عنوان «البابا المسكوني والانفتاح على العرب»، أما الجلسة الرابعة تنعقد تحت عنوان «البابا ونهضة التعمير».

ويشهد اليوم الثاني من الاحتفالية التي يُنظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، جلسة «البابا والوسائط الروحية»، وجلسة «المرأة في منهج البابا شنودة الثالث»، وجلسة «البابا ومناهج التعليم وخدمة مدارس الأحد»، وأخيرًا جلسة «الشباب والبابا».

◄من هو البابا شنودة؟

والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل3 أغسطس 1923 وهو البابا رقم 117.

كان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف يصبح البابا بعد البابا يوأنس التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1944 - 1945) ويوساب الثاني (1946 - 1956).

وقد كان من الكتّاب أيضًا إلى جانب الوظيفة الدينية العظمى التي يشغلها، وكان ينشر في جريدة الأهرام الحكومية المصرية بصورة منتظمة.

وعندما توفي البابا كيرلس الثلاثاء 9 مارس 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.

في عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف وأسقف عام؛ بما في ذلك أول أسقف للشباب، أكثر من 400 كاهن وعدد غير محدود من الشمامسة في القاهرة والإسكندرية وكنائس المهجر، أولى اهتماما خاصا لخدمة المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. يحاول دائما قضاء ثلاثة أيام أسبوعيا في الدير، وحبه لحياة الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية حيث تم في عهده سيامة المئات من الرهبان والراهبات، وكان أول بطريرك يقوم بإنشاء العديد من الأديرة القبطية خارج جمهورية مصر العربية وأعاد تعمير عدد كبير من الأديرة التي اندثرت.

في عهده زادت الإبارشيات كما تم إنشاء عدد كبير من الكنائس سواء داخل أو خارج جمهورية مصر.