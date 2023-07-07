"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينيين فى نابلس على يد قوات الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع إصابتين لشابين فلسطينيين، واعتقال 3 آخرين، في اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جهته، أعلن التلفزيون الفلسطيني، عن مقتل القوات الإسرائيلية، لشابين في البلدة القديمة لنابلس.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة، مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك عقب شنها هجومًا بريًا وجويًا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة؛ لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.