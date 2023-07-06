"الدستور" ترصد بالفيديو تاريخ مدحت صالح في إحياء الأغاني القديمة

يستعد المطرب مدحت صالح لانطلاق مشروع “الأساتذة” المقرر انطلاقه غدًا الجمعة بدار الأوبرا المصرية، وتبثها قناة الحياة بشكل حصري، ويتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، ويمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و“كلاسيكيات للموسيقى العربية”.

ويرصد “الدستور” خلال التقرير التالي تاريخ مدحت صالح في إحياء الأغاني القديمة.

نجاة الصغيرة

حل المطرب مدحت صالح ضيف على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وقدم خلال استضافته ميدلي للأغاني القديمة من ضمنها أغنيتي “مرسال الهوى، وعيون القلب” للمطربة نجاة الصغيرة، وحظى على تفاعل كبير من الحضور بالتصفيق الحار والغناء برفقته نظرًا لتمكنه في إعادة غناء الاغاني القديمة بشكل ممتع، ومن الأغاني الذي قدمها في حفلاته “العوازل ياما قالوا” للمطربة نجاة الصغيرة ومن ألحان محمد عبد الوهاب.

عبد الحليم حافظ

يحرص مدحت صالح بالغناء للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ في معظم حفلاته الغنائية، ومن أبرز الأغاني التي أظهرت إحساسه العالي أغنية “صافيني مرة”، وهي من كلمات سمير محجوب، وألحان محمد الموجي.

ليلى مراد

ولفت المطرب مدحت صالح الأنظار بغنائه للمطربة ليلى مراد أغنية “سنتين وأنا أحايل فيك” وهي من كلمات مأمون الشناوي، وألحان رؤوف ذهني.

محمد قنديل

كثيرًا ما يطلب جمهور مدحت صالح منه غناء أغنية “تلات سلامات” التي تعتبر من أكثر الأغاني التي يقوم بغنائها في كل حفلاته، وأحيانًا يطلبوا أن يعيدها بعد الانتهاء منها، وهي أغنية المطرب الراحل محمد قنديل، وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمود الشريف.

فايزة أحمد

ويقدم مدحت صالح أيضًا في معظم حفلاته أغنية “حمال الآسية” للمطربة فايزة أحمد، ومن كلمات حسين السيد، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، ويتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وتصل أحيانًا بطلبهم منه غناءها مرة أخرى في نفس الوقت.