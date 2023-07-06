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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف يكون العطاء مع الإلحاح فى الدعاء؟.. محمد مهنا يوضح (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العطاء من الله مضمون والإلحاح في الدعاء منك مطلوب، فلا يمكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبًا ليأسك.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أنه ليس ضمان الدعاء أو ليس الضمان في الرزق فقط وليس الثقة في الرزق أنه مضمون فقط، وإنما أيضًا في الأقوال وليس في الأعمال، فالعطاء من الله مضمون لقوله تعالى “وقال ربكم ادعوني أستجب لكم”.

وتابع أن الإلحاح من العبد مطلوب، فقط طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته أن تدعوا الله تعالى وتلح في الدعاء كما جاء في الحديث الشريف “إن الله يحب الملحين في الدعاء”.
 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

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