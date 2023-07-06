مختار: توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والدكتور مصطفى عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بحمصة القيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة؛ لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة الـ108 أفدنة، امتداد المنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد "مختار" على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار إليها، موضحًا أنه يجري تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضي بمنطقة الـ108 أفدنة؛ تمهيدًا لطرحها على المستثمرين وأصحاب المشروعات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه.

وقال "مختار"، إن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات والأخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربية وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية، فضلًا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف "مختار" أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكة الداخلية للمياه والصرف الصحي منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء، ويجري حاليًا إنهاء أعمال طبقة الأساس للطرق وأعمال البردورات وبلاط الإنترلوك.

ومن جانبها أوضح كلًا من وكيل وزارة الإسكان ومدير عام المنطقة الصناعية، أنه تنفيذًا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تمت متابعة الأعمال علي الطبيعة في جميع قطاعات المرافق التي يتم تنفيذها بالمنطقة، واستهدفت الجولة الوقوف علي نسب التنفيذ ومعدلات الأداء وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وفي ذات السياق أضافت أنه يتم حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مجمع طبي وصيدليات لخدمة أبناء المنطقة ومدينة الشيخ زايد بحمصة.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، باستلام الدفعة 26 من لحوم الأضاحي "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.