تويتر تحذر "ميتا": العديد من موظفينا السابقين لديهم معلومات سرية ويعملون لدى المنافس

نشر موقع SEMAFOR الأميركي، اليوم الخميس، رسالة تحذيرية من شركة تويتر إلى ميتا بسبب تطبيق ثريدز، مشيرًا إلى أن شركة “تويتر” تهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز.

وذكرت رسالة من تويتر لـ"ميتا"، لدينا مخاوف من أن الأسرار التجارية قد تم استخدامها عن عمد، وحصلتم على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

وأضافت الرسالة، نطالبكم باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص تويتر، نحذركم من أي معلومات سرية يمكن أن ينقلها موظفونا السابقون.

وتابعت رسالة من تويتر، أن العديد من موظفي تويتر السابقين لديهم معلومات سرية ويعملون لدى ميتا.

وفي رسالة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، قال محامي التطبيق المملوك لـElon Musk إن Meta قد اختلس بشكل غير قانوني الأسرار التجارية.

أفادت وكالة سيمافور الإخبارية يوم الخميس أن تويتر هدد بمقاضاة ميتا بشأن تطبيق المواضيع الجديد.

في رسالة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج نشرتها سيمافور ، قال محامي تويتر إن الشركة “لديها مخاوف جدية من أن Meta Platforms (Meta) قد تورطت في اختلاس منهجي ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية الأخرى لـ"تويتر".

وكتب أليكس سبيرو في الرسالة: "ينوي تويتر تطبيق حقوق الملكية الفكرية بصرامة، ويطالب شركة Meta باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية".

لم يرد ممثلو Twitter وMeta على الفور على طلب Guardian للتعليق.

أطلقت Meta يوم الأربعاء منافستها Twitter في 100 دولة، وفقًا للشركة حصل التطبيق على 30 مليون اشتراك في أقل من 24 ساعة بعد إطلاقه.

لقطات شاشة متعددة لتطبيق المواضيع الجديد قيد التشغيل

سيتمكن مستخدمو المواضيع ، التي كشف Instagram النقاب عنها يوم الأربعاء، من استيراد قائمة الأشخاص الذين يتابعونهم على Instagram مباشرة إلى التطبيق الجديد.