"جهاز العاشر" يشدد بتكثيف الحملات بأحياء المدينة

وجة المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون .



وكلف بتواصل الحملات خلال الفترات الصباحية والمسائية ليوم الخميس والجمعة من إدارات الجهاز المختلفة.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه قامت إدارات الاشغالات والأمن بالتعاون مع شرطة المرافق بالتصدي للقطعة رقم ١٥ بالحي ١٦ قطاع أ ٤ لقيام صاحب العقار بالشروع في الزيادة البنائية للقطع وتم مصادرة الأشياء المستخدمة في المخالفة والتحفظ عليها.



وأفاد أن الحملة رفعت الإشغالات من أمام القطع السكانية والطرق بالمجاورة الثامنة بالحي الأول، كما تم إزالة ٢ كشك مخالف بجوار العمارة رقم ٢٧ مدخل أ/ ب بالمجاورة ٣٩ بالحي الخامس.



وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بعملأى مخالفة بالمدينة.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضا على رفع الإشغالات بمنطقة الأردنية، كما تم رفع الإشغالات بالمجاورة ٥٥، كما تم رفع كشك مخالف بمركز خدمات المجاورة

كما تم رفع الإشغالات بحي الأندلس.

وشدد على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.

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