المؤبد لمتهم قتل شابا دافع عن شقيقته بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم بالسجن المؤبد لقتله شابا دافع عن شقيقته بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم “إسلام. ا”، عاطل قتل شابا يدعى "جمال.م" عامل، فى العقد الثالث من العمر دافع عن شقيقته من تعرض المتهم لها حيث كان يتردد أمام مسكن المجنى عليه لمضايقة شقيقته وطلب منه الابتعاد عنها وقام المتهم بضرب المجنى عليه وطعنه وأسقطه غارقا فى دمائه.

كان قد تلقى قسم شرطة منشاة ناصر، بلاغا من الأهالى، بوقوع مشاجرة وسقوط المجنى عليه غارقا فى دمائه على يد المتهم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

تبين من خلال التحريات، أن المشاجرة كانت بسبب فتاة قادت المجنى عليه للدفاع عن شقيقته.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى تحقيقات النيابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.