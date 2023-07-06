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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الأوبرا: شكرًا لـ"الحياة" على تجهيزات واستعدادات حفل "الأساتذة"

د.خالد داغر رئيس
د.خالد داغر رئيس الأوبرا

أعرب د.خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية عن تقديره للتعاون القائم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل حفل الفنان مدحت صالح المُذاع غدًا حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، ضمن أولى فعاليات المشروع الفني "الأساتذة"، مؤكدًا أن هذا التعاون سيجعل الفن الراقي المقدم على المسرح الكبير بالأوبرا غدا يصل إلى الملايين من المشاهدين المصريين، ومحبي الفن المصري في العالم العربي والعالم.

رئيس دار الأوبرا: سنستطيع عبر قناة الحياة الوصول إلى كافة الجماهير المصرية من خلال مشروع الأساتذة

أوضح داغر، خلال لقاء خاص لـ"الحياة اليوم" آخر استعدادات إطلاق مشروع الأساتذة غدًا، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية على شبكة تليفزيون "الحياة" حصريا، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا قادران على خلق مستوى فني راق في الحفلات والعروض المقدمة، لكن ينقصهما الترويج، وهو ما ستسهله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشبكة تليفزيون الحياة، لوصول فعاليات حفل مدحت صالح إلى الملايين من المشاهدين.

وتابع داغر: "إن تنظيم حفل في مسرح يتسع لألف أو ألفين مشاهد وهو عمل جيد، لكنه مثل اللي بيغني في الأوضة ومحدش سامعه غير اللي حواليه"، مشبهًا المسرح بـ"الغرفة"، لكن نقل قناة الحياة للحدث على الهواء مباشرة سيجعله يصل لملايين المصريين.

ووجه رئيس دار الأوبرا الشكر لشبكة تليفزيون الحياة على كل التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالنقل الحصري لحفل الأساتذة غدا، الذي يصل إلى كل البيوت المصرية.

وأكد داغر، أن مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة الألحان المصرية لكبار الملحنين، وهو مجال لا ينقطع ولا ينتهي، مشيرًا إلى أن المشروع سيمتد لألحان ممتدة لأوائل القرن العشرين، و"كلاسيكيات للموسيقى العربية"، لم تسمع من قبل، يقدمها النجم مدحت صالح رفقة الفرقة الموسيقية وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وقيادة المايسترو والموزع الموسيقى هشام مصطفى.

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