ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عبد الخالق: متحمس لانطلاق مهرجان العلمين وهدفنا تحويل الدمار لحياة

محمد عبد الخالق
محمد عبد الخالق

أعرب السيناريست محمد عبد الخالق عن تحمسه الشديد لانطلاق مهرجان العلمين المقرر أن يعقد 13 يوليو المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار عبد الخالق، لـ"الدستور"، إلى أنه من الجميل أن “العلمين” تمثل نقطة من تاريخ الحرب العالمية الثانية، لافتة أن هذه النقطة التي تمثل للغرب والعالم ذاكرة الحرب وتمثل بالنسبة لنا أن لدينا أرض واسعة شاسعة مليئة بالألغام والشر لم نزرعها نحن.

أكد أن هذا المهرجان هدفه أن نعيد بناء هذه المدينة بطريقة المصريين المعتادة الذي يحولوا الحرب للسلام وكل جميل والانتقال من مدينة لها رمزية الحرب لمدينة تعطي الفكر والفن والثقافة وهى نقة مهمة يجب أن نلتفت لها بأهمية شديدة، خاصة أن هذا الحدث يعتبر رسالة مهمة للعالم بأننا نريد تحويل الموت والدمار إلى حياة.

ويعقد مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سيضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر،لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.

الموت والدمار مهرجان العلمين سيناريست السيناريست الحياة الخالق دمار

الأكثر قراءة

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد» وتخصيص شواطئ مجانية للمواطنين

محافظ بنى سويف: المشروعات نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

ننشر موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023_2024

عميد الدراما.. «المتحدة» تحتفى بأسامة أنور عكاشة.. فيلم وثائقى عن سيناريست الروائع بشهادات الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا