محمد عبد الخالق: متحمس لانطلاق مهرجان العلمين وهدفنا تحويل الدمار لحياة

أعرب السيناريست محمد عبد الخالق عن تحمسه الشديد لانطلاق مهرجان العلمين المقرر أن يعقد 13 يوليو المقبل في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار عبد الخالق، لـ"الدستور"، إلى أنه من الجميل أن “العلمين” تمثل نقطة من تاريخ الحرب العالمية الثانية، لافتة أن هذه النقطة التي تمثل للغرب والعالم ذاكرة الحرب وتمثل بالنسبة لنا أن لدينا أرض واسعة شاسعة مليئة بالألغام والشر لم نزرعها نحن.

أكد أن هذا المهرجان هدفه أن نعيد بناء هذه المدينة بطريقة المصريين المعتادة الذي يحولوا الحرب للسلام وكل جميل والانتقال من مدينة لها رمزية الحرب لمدينة تعطي الفكر والفن والثقافة وهى نقة مهمة يجب أن نلتفت لها بأهمية شديدة، خاصة أن هذا الحدث يعتبر رسالة مهمة للعالم بأننا نريد تحويل الموت والدمار إلى حياة.

ويعقد مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سيضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين، يقدم تجربة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق، من خلال أجندة متكاملة تحتوي على برنامج غني بالحفلات الموسيقية، وأنشطة رياضية و ترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر،لتكون عناصر جذب لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات المرتقبة في العالم.