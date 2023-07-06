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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تحتل المركز الـ5 محلياً والـ17 إفريقيًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن ظهور جامعة طنطا في المركز 1508، من بين 19526 جامعة على مستوى العالم، طبقًا لتصنيف AD Scientific Index 2023، كما حققت المركز 17 من بين 1221 جامعة إفريقية، والمركز الخامس بين أفضل 10% من الجامعات المصرية، وذلك من بين 89 جامعة طبقا لمجموع H Index.

أوضح الدكتور محمود زكي أن الجامعة ضمت 10 من العلماء الذين تم تصنيفهم في أعلى النسب المئوية على مستوى العالم والمستوى المحلي طبقاً لبيانات التصنيف، موضحاً أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ومخرجاتها البحثية من المجالات الأكاديمية، موجهاً التهنئة لعلماء وباحثى الجامعة لتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس جودة انتاجهم العملي متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم طوال مسيرتهم العملية.

من جانبه أضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة  للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف AD Scientific Index 2023 يستند إلى عدة مقاييس مثل مؤشر H (مقياس لإنتاجية وتأثير العمل المنشور) ومؤشر i10 وإجمالي الاستشهادات، و تعكس هذه المقاييس التأثير العلمي وإنتاجية مخرجات البحث في الجامعة، موضحاً أن التصنيف  يعد نظام يقيم الجامعات والمؤسسات بناء على أدائها العلمي، ويوفر موردًا شاملًا وموثوقًا للتفضيلات والخيارات الأكاديمية على جميع المستويات، ويسمح المؤشر للمستخدمين بمقارنة أكثر من 20000 جامعة ومؤسسة من 216 دولة بناء على عدد العلماء والمنشورات والاهتمامات الأكاديمية ونتائج التحليل التفصيلية الأخرى.

جامعة طنطا تحتل المركز الــ5 محليا والـــ17

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