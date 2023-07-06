أعاد للدولة هيبتها.. "المصريين" يُعدد أسباب تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن تأييده التام ودعمه اللا محدود للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس صدق فيما عاهد الشعب المصري عليه؛ كما أنه يختلف عن سابقيه، لأنه نظر إلى المستقبل بخطط واعية.

وعدد “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، أسباب دعمه للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أنقذ البلاد من الدخول في نفق مظلم وحمى الشعب المصري من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب، وما تشهده مصر من إنجازات حاليًا بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس السيسي الذي أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وتشييد المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا استثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية.

وقال رئيس حزب “المصريين”، إن ما تحقق على أرض مصر خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي، خير شاهد على نجاحه في إدارة البلاد، الأمر الذي يؤكد أن مصر في طريقها الصحيح للوصول إلى النهضة الحقيقية، موضحًا أنه بفضل حكمة الرئيس السيسي استعادت مصر دورها إقليميًا وعربيًا وعالميًا، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس وسياسته الخارجية المتزنة.

وأضاف أن فترة حكم الرئيس السيسي لمصر ستكتب بحروف من نور، وستظل تاريخًا محفورًا في ذاكرة كل مصري، لأنه أنقذ مصر من الفوضى، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، مؤكدًا أن هذه الفترة كانت فاتحة ونقطة انطلاق لعصر جديد، واصفًا إياه بعصر البناء والتعمير، عصر الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة، لبناء دولة جديدة وجمهورية ثانية تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها.

وأوضح أن الدولة استعادت هيبتها مجددًا، فتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات ونجحت الدولة في القضاء على العشوائيات وإزالة المناطق الخطرة وإحلالها بأخرى آمنة وآدمية تليق بالمواطن المصري، ووضعت القيادة السياسية مصر على طريق النهضة الزراعية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش الرقعة الزراعية، وأولت اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في القطاع الزراعي والحيواني، فضلًا عن أن القطاع الصحي شهد طفرة حقيقية وملموسة رغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية، وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام على المدن القديمة ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.

وأكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية لم تشهده البلاد عبر تاريخها، ويكفي استعادة مصر لمكانتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد من طفرة غير مسبوقة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، إلى جانب استعادة الاستقرار في كل شبر بأرض مصر بفضل تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة، وحمل الرئيس السيسي على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، ووفرت فرص العمل ومواجهة البطالة، فضلًا عن تحركاته في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وكان حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وتشييد آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها، ووضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى.

ولفت إلى أنه من أبرز إنجازات الرئيس السيسي خلال 10 سنوات افتتاح قناة السويس الجديدة والتي كانت خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، فضلًا عن مشروعات الأنفاق، وتنفيذ مشروع مصر بلا عشوائيات، وإنشاء المدن الجديدة، والمدن الصناعية الجديدة، ونهضة التعليم، والطفرة الكبيرة في قطاع الكهرباء، وملف التضامن الاجتماعي الذي شهد توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، علاوة على الطفرة الكبيرة في قطاع الصحة وحملة 100 مليون صحة التي أشاد بها العالم أجمع، ونجاح مصر في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ونوه بأن الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الرئيس السيسي حرص على توطيد علاقة مصر بالدولة الخارجية من خلال الجولات والزيارات المستمرة التي يقوم بها والتي تستهدف تعزيز وترسيخ دور مصر المحوري في القارة السمراء من أجل التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.



ودعا رئيس حزب “المصريين”، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي في 10 سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.