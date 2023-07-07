بعد نفي خبر حظر الاستيراد.. ماذا يحدث في سوق الأجهزة المنزلية؟

10 شهور تفصل منة محمد، 30 عاما، عن موعد زواجها والتي قررت أن يكون في بداية عام 2024 القادم، ولكنها اضطرت إلى تأجيل هذا الموعد لعدم استكمال أجهزة ومفروشات المنزل.

تقول منة: "بدأت في ترتيبات الزواج قبل عام من الآن فبالنسبة إلى المفروشات وبقية أغراض المنزل فهي متوفرة في الأسواق وموجودة واشتريتها، ولكن الأزمة كانت في الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية".

توضح منة: "اضطررت أنا وأسرتي لتأجيل موعد الزواج بسبب عدم وجود الأجهزة الكهربائية في الأسواق ولا حتى لدى الوكلاء الكبار وما يحدث الآن هو حجز الأجهزة إلى أن يتم استيرادها مع دفع مقدم لجدية الحجز".

تضيف منة: "ليس وحدي من يواجه أزمة عدم توافر الأجهزة الكهربائية فهذه الأزمة تواجه جميع المقبلين على الزواج تقريبا، وجميع التجار ومحال الأجهزة الكهربائية ليس لديهم معروضات ولا سلع وكل ما يعرضونه هو الحجز المسبق مع دفع جدية حجز".

وفي سياق متصل نفى الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إشاعات حظر استيراد السلع من الخارج، لا سيما بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأخبار والصور بحظر استيراد أنواع من السلع التجارية.

وقال عز إنه لا صحة لما تم تداوله بشأن حظر استيراد السلع من الخارج ولم ينشر شيء من هذا القبيل في الجريدة الرسمية مرجعا أسبابه إلى أن؛ المسؤول عن اتخاذ مثل هذه القرارات هو وزير التجارة والصناعة فضلا عن وجوب تضمن القرار البند الجمركي للصنف وليس فقط ذكر السلعة.

كما أكد الأمين العام للغرف التجارية أنه حرص على عدم إثارة الإشاعات فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل، مطالبا المواطنين وجميع التجار والوكلاؤء بعدم إثارة مثل هذه الإشاعات وتوخي الحذر في الأخبار قبل نشرها جيدًا.

حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية

وفق دراسة لأحد المراكز البحثية العلمية في مصر كشفت عن حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في مصر:

بلغت حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في مصر قيمتها نحو 100.2 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2022.

وكانت حجم السوق 87.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 15%.

مبيعات أجهزة الهاتف المحمول تراجعت هذه الفترة بنحو 8% لتسجل 38.6 مليار جنيه مقابل 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021

مبيعات الأجهزة المنزلية سجلت نموًا 45% لتصل إلى 25.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 17,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت “الأجهزة المنزلية الصغيرة” نموا 35% لتصل الى 5.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه.

وتراجعت حجم مبيعات السوق خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي من حيث القيمة بالنسبة للأجهزة المنزلية والإلكترونية حيث انخفض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3% ليسجل 36.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني والذى تراجع بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي ليحقق 38.4 مليار جنيه.

ركود سوق الأجهزة الكهربائية

محمود سالم، أحد وكلاء الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، يقول أن سوق الأجهزة الكهرائية يشهد ركودًا كبيرًا خلال هذه الفترة، وذلك بسبب عدم توافر الماركات التجارية التي يفضلها العملاء.

يوضح وكيل الأجهزة الكهربائية أنه يوجد بعض الأنواع من الأجهزة الكهربائية ولكن لا تشهد إقبالًا من قبل المواطنين بسبب مكان المنشأ، فهناك فئات وأنواع محددة هي التي يطلبها المواطنين وهذه الأنواع غير متوفرة سهولة الآن.

يضيف أنه لا يوجد أمام التجار والوكلاء سوى أن يحجزون للزبائن الأنواع التي يطلبونها من الأجهزة لحين اسيرادها من الخارج، مؤكدًا أنه يوجد أنواع أخرى ولكن لا يشتريها المواطنين.