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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأحد.. بدء العمل بعيادة الرمد بمستشفى الطلبة في دمياط

مستشفي دمياط
مستشفي دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي، واستجابة لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحي. 

وأعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لإجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتي سيتم العمل بها اعتبارا من الأحد القادم.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

كما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط، لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

محافظ دمياط دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط

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