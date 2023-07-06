"القاهرة الإخبارية": إسرائيل أطلقت 15 قاذفة صاروخية على منطقة مفتوحة بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، إن الساعات الأولى من اليوم شهدت وقوع حادث انفجار بالأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، مؤكدًا أنه كان يوجد تضارب في التصريحات بالبداية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شهود عيان أكدوا أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، بينما أعلنت الأخيرة أن لغم أرضي انفجر، مشيرًا إلى أن قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني لم يعلنا عن رصد أي عمليات لإطلاق صواريخ.

الرد الإسرائيلي كان عنيفًا

وأكد أنه بالفعل ثبت وجود صاروخ تم إطلاقه من جانب الحدود بالأراضي اللبنانية، وكان الرد عنيفًا من القوات الإسرائيلية وأطلقت 15 قذيفة صاروخية وسقطت في منطقة مفتوحة في الثامنة صباحًا بمنطقة "كفر شوبا" وأكد ذلك قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".

وأشار إلى أن "اليونيفيل" لا تستطيع تقديم أي ضمانة عن وقف مثل هذه الاعتداءات خاصة أن ما حدث تطور للتوتر القائم على الحدود وهناك تحركات من الجانب الإسرائيلي يمثل استفزازًا للجانب االلبناني وانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية والتي زادت خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ماحدث من اعتداء يتزامن مع تقديم لبنان طلب لمجلس الأمن للتجديد لليونيفل.