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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

استعدادًا للدراسة.. وحدة الصم الأسقفية تعلن موعد فتح باب قبول الأطفال

كنيسة
كنيسة

تعلن وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد "2023-2024"، لاستقبال الأطفال وتأهيلهم لاجتياز المراحل الدراسية المختلفة وذلك اعتبارًا من 15 يوليو الجاري وحتي 15 أغسطس المقبل.

وتعمل وحدة الصم الأسقفية علي تأهيل وتأسيس الأطفال بداية من سن ثلاث سنوات كمرحلة تمهيدية ما قبل رياض الأطفال من خلال تدريس الطفل للمواد الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

وفي سياق متصل، كانت قد بدأت الوحدة نشاطها الصيفي لتدريب الأطفال علي المواد الأساسية بالإضافة للتخاطب وتعليم الشباب الأكبر سنًا مهارات النجارة و الخياطة وفن الخيامية والإكسسورات و الكمبيوتر وكرة القدم والرسم.

وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

جدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4041 لسنة 1993.

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