ضبط 710 بطاقات تموينية مدعمة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة من ضبط 710 بطاقات تموينية مدعمة داخل إحدى الدراجات البخارية توك توك وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المخصص لتلك البطاقات التموينية الداخلية بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير طارق رحمي محافظ الغربية وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وذلك لمتابعة الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية المدعمة.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أنه تشكلت حملة تموينية اليوم الخميس بنطاق مدينة المحلة الكبرى وقد أسفر المرور عن ضبط 4 شكائر دقيق بلدي مدعم بداخل سيارة متعهد نقل دقيق بالزيادة عن حصص الدقيق المحملة على السيارة بقصد الاستيلاء على أموال الدعم المقابلة لكميات الدقيق الزائدة.

وضبط فى نطاق مدينة المحلة الكبرى ماكينتي صرف خبز بلدي مدعم تخص مخابز بلدية تابعة لمركز المحلة الكبري وذلك خارج المخابز الخاصه بهم.

وقد تم تحرير محاضر جنح لتلك المخالفات والعرض على النيابة العامة وجاري تحرير محاضر إثبات حالة لبعض تلك المخالفات وتحصيل المبالغ المالية المستحقة عنها.