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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أصيب أثناء إخماد حريق بالإسماعيلية.. تفاصيل حريق سوبر ماركت بالمحطة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم الخميس، على حريق اندلع بمحل سوبر ماركت بشارع فاروق في منطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية، والذى أدى إلى إصابة أحد الأشخاص خلال قيامه بالمساعدة في إخماد الحريق.  

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى علي علي سليمان سالم يبلغ من العمر 51 عامًا، حيث سقط عليه جسم صلب خلال مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي بواسطة إحدى سيارات الإسعاف.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد باندلاع حريق في بمحل سوبر ماركت بشارع فاروق في منطقة المحطة الجديدة في محافظة الإسماعيلية، والذي أدى إلى إصابة أحد الأشخاص خلال قيامه بالمساعدة في إخماد الحريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، حيث تم إخماد الحريق. 

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