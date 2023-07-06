التغذية بعد الولادة.. أغذية لمنع الاكتئاب لدى الأمهات الجدد

يمكن أن تبدأ رحلة الأمومة بملاحظة غير اعتيادية لبعض النساء مثل الشعور بالحزن أو اليأس أو الانفعال أو الفراغ عند الأمهات الجدد المعرضات لاكتئاب ما بعد الولادة.

بحسب الدكتورة سلوى النجار استشاري علم النفس التربوي، إنَّ اكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب مزاجي شائع تعاني حوالي 1 من كل 7 نساء من الاكتئاب وتخوض هذه المعركة الصعبة مع مولودها الجديد، حيثُ تمر المرأة بسلسلة من التغييرات في الجسد والعقل بعد أن أصبحت أماً.

وأكدت استشاري علم النفس التربوي على أنَّ العديد من الأمهات الجدد اللواتي يعانين من الاكتئاب غير قادرات على الاعتناء بأنفسهن أو حتى أطفالهن بشكل جيد.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: تختلف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في شدتها وتشمل الشعور بالقلق والتهيج والانسحاب من العائلة والأصدقاء والإرهاق، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرة الأم على رعاية مولودها الجديد، على الرغم من وجود العديد من العوامل التي تساهم في تطوير اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة.

وأشارت إلى أنَّ فترة ما بعد الولادة، يمر جسم المرأة بعدد من التغيرات الجسدية والعاطفية حيث يتعافى من الولادة ويتكيف مع رعاية المولود الجديد، وهذه الفترة هي وقت حرج لصحة المرأة، والتغذية السليمة ضرورية للتعافي والعافية.

وأضافت: يمكن أن تلعب التغذية السليمة دورًا في تخفيف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحسن الصحة المعرفية والحالات المزاجية والرفاهية العامة.

وتشمل التغذية أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تلعب دورًا مهمًا في وظائف المخ وتطوره، وتقلل من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، فضلاً عن فيتامين د، والذي يُعدّ من العناصر الغذائية الأساسية المطلوب لصحة العظام ووظيفة المناعة.

كما تعدّ معادن الحديد ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، خاصة للنساء اللواتي يعانين من انخفاض مستويات الحديد أثناء الحمل كن أكثر عرضة للإصابة بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة، فضلاً عن عناصر فيتامينات ب، والعناصر الغذائية الفردية مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والصحية.