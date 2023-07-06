رحلة حجر رشيد.. جلسة حكي وقراءة تفاعلية في بيت السناري الأحد

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية جلسة حكي وقراءة التفاعلية للأطفال بعنوان "رحلة حجر رشيد" وذلك الحادية عشرة من صباح الأحد المقبل بمقر البيت بحي السيدة زينب.

رحلة حجر رشيد

وتأتي هذه الجلسة التفاعلية في إطار البرنامج الصيفي "صناع الغد" للأطفال والانشء، وفي القراءة التفاعلية سيتم تتبع "رحلة حجر رشيد"، منذ نقشه في ممفيس في القرن الثاني قبل الميلاد بأمر الملك بطليموس الخامس، ووصوله لمعبد بالقرب من صان الحجر ثم إعادة استخدامه عبر العصور حتى عثرت عليه الحملة الفرنسية ثم وصوله إلى المتحف البريطاني واكتشاف اللغة المصرية القديمة من خلاله.

كان بيت السناري بالقاهرة هو آخر محطات رحلة حجر رشيد بمصر، وستعقد الورشة داخل البيت، كما سيكون هناك لعبة كتابة أسماء المشاركين بالهيروغليفية داخل خراطيش ملكية كنشاط مساعد للحكي.

يشار إلى أن الجلسة مجانية ومناسبة للأطفال من سن 7 - 12 سنة، والدخول بأسبقية الحضور ولا يوجد حجز.

بيت السناري الأثري

يعود بناء القصر الأثري إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويذكر المؤرخ الجبرتي أن أصله يرجع للبرابرة، كما يعد واحدًا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة في هذه المنطقة.

وفي 1798، مع مجيء الحملة الفرنسية، تم مصادرة المنزل لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وتم تسليم القصر الأثري، بناءً على طلب من د.إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة، من خلال إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية والحلقات النقاشية العلمية حول مستقبل العلوم والمعرفة.