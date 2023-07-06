مصرع طفلة بالشرقية سحبتها ماكينة رى أرض زراعية من "الطرحة"

لقيت طفلة مصرعها بعد أن سحبتها ماكينة زراعية، بدائرة مركز أبوكبير، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

حيث استقبل مستشفى أبوكبير المركزي "إيمان.ش.ع”، 14 سنة، طالبة، مقيمة مركز أبوكبير، “جثة هامدة”، وتبين مصرعها بعد أن سحبتها ماكينة ري أرض من غطاء رأسها “طرحة”، كانت ترتديها، وذلك في عزبة فايد، قرية أولاد موسى، بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية.

تم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى أبوكبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.