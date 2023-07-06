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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. مبدعون فى ندوة "شغف الكتابة" بدواير الثقافى

مهرجان دواير الثقافي
مهرجان دواير الثقافي

ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، تقام ندوة بعنوان «شغف الكتابة» يشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبدالمجيد، والروائي عزت القمحاوي، والكاتب حمدي الجزار، والكاتبة عبلة الرويني، في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة الموافق ٨ يوليو الجاري، بمقر سينما راديو بشارع طلعت حرب.

وتنطلق أولى دورات مهرجان دواير الثقافي بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، إضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد علي 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية» ويهدف إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

مهرجان دواير الثقافي شغف الكتابة ابراهيم عبد المجيد الروائي عزت القمحاوي الكاتب حمدي الجزار عبلة الرويني

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