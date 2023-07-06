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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لإضفاء لمسة من الدفء.. كيف يمكن صنع الشموع في المنزل؟

شموع
شموع

الشموع ديكورات بسيطة، لكنها أنيقة وتضفي لمسة من الدفء والأجواء إلى أي غرفة، وسواء كان الشخص يبحث عن جو مريح شبيه بالمنتجع الصحي في حمامه أو كان يريد أن يضيف توهجًا دافئًا إلى غرفة المعيشة الخاصة به، فإن صنع الشموع الخاصة في المنزل سيكون شيء ممتع.

مع القليل من الممارسة، سيتمكن اي أحد من صنع شموع جميلة وفريدة من نوعها مثالية لأي مناسبة، إضافة إلى ذلك، سيوفر المال وسيشعر بالرضا؛ لأن هو من صنعها، يمكن أيضًا إهدائها للأصدقاء والاقارب كرمز للحب.

يقدم “الدستور” من خلال السطور إليك بعض النصائح والحيل لبدء رحلة صنع الشموع حسب موقع Hindustan times.

اجمع المواد الخاصة بك: 
لصنع الشموع الخاصة بك، ستحتاج إلى بعض المستلزمات الأساسية مثل الشمع، أو الفتيل ، أو العطر، أو الزيوت الأساسية، ومعدات صنع الشموع مثل الغلاية المزدوجة أو وعاء الفخار، وميزان الحرارة وملصقات الفتيل أو حوامل الفتيل، يمكنك أيضًا استخدام أنواع مختلفة من الحاويات مثل الجرار والعلب والقوالب لتثبيت الشمعة الخاصة بك.

اختر الشمع الخاص بك:
هناك العديد من أنواع الشمع المختلفة المتاحة لصنع الشموع، بما في ذلك البارافين وفول الصويا وشمع العسل وشمع النخيل كل نوع له خصائصه الخاصة ، لذلك من المهم اختيار نوع الشمع المناسب، على سبيل المثال  يعتبر شمع الصويا صديقًا للبيئة بينما يشتهر شمع العسل بوقت الاحتراق الطويل ورائحة العسل الحلو، أمّا شمع البرافين هو الأكثر استخدامًا ومن السهل العثور عليه وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع.

أضف العطر أو الزيوت الأساسية: 
لإضفاء رائحة لطيفة على الشمعة، يمكنك إضافة زيوت عطرية أو زيت برافان إلى الشمع، ويجب التأكد من استخدام زيوت عالية الجودة وتكون مصممة خصيصًا لصنع الشموع؛ لأن بعض الزيوت يمكن أن تتسبب في تلطيخ الشمع أو عدم الاحتفاظ بالرائحة بشكل صحيح أو تقلب رائحة الشمع إلى رائحة غير مرغوب فيها.

قم بإذابة الشمع:
باستخدام غلاية مزدوجة أو قدر على نار منخفضة، قم بإذابة الشمع حتى تصل درجة حرارته إلى نحو من 150 - 160 درجة فهرنهايت، يمكنك استخدام مقياس حرارة للتحقق من درجة حرارة الشمع.

اضف الفتيل: 
بمجرد ذوبان الشمع، يمكنك إضافة الفتيل إلى الوعاء، ويكون من نوع الخيوط الكتان، وضع ذلك الفتيل على حاملات الفتيل أو ملصقات الفتيل فهي مفيدة جدا لتثبيت الفتيل في مكانه حتى يتم صب الشمع ويتم تماسكه بشكل جيد.

صب الشمع:
بمجرد أن يصبح الفتيل في مكانه، يمكنك صب الشمع المذاب في الوعاء،  تأكد من الصب ببطء وبشكل متساوي لتجنب تشكل أي فقاعات هواء.

اسمح للشمعة أن تبرد وتثبت: 
اسمح للشمعة أن تبرد وتضبط لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدامها، بمجرد صبها في القوالب، قم بقص الفتيل إلى نحو 1/4 بوصة حتى تستخدمها بشكل مريح.

التزيين والتخصيص: 
بمجرد وضع الشمعة الخاصة بك ، يمكنك تزيينها بالطلاء أو الملصقات أو الزخارف الأخرى لجعلها أكثر جمالا وتضفي عليها لمستك الشخصية.

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