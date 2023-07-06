كيف يمكن حماية الشعر من الشيب المبكر؟.. أخصائي تغذية يجيب

يشتكي الكثير من الناس من ظهور الشيب المبكر، دون أن يعرفوا أسباب ذلك، وربما يرجع ذلك نقص في الفيتامينات والمعادن أو سوء تغذية أو خلل هرموني، وفقًا لتقرير نشره موقع “Hindustan times”.

ونقل التقرير عن أخصائي التغذية مارك نيكولا، قوله إن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في شيب الشعر المبكر.

وتابع: "الشيب المبكر للشعر عند الأطفال آخذ في الازدياد. في حين أن الإجهاد ونمط الحياة عامل رئيسي ، ولكن يلعب النظام الغذائي والتغذية أيضًا دورًا رئيسيًا اكثر، فظهور الوجبات السريعة والوجبات الفورية يؤدي إلى انقاص وجباتنا من العناصر الغذائية الأساسية لذلك نواجه الكثير من مشاكل التغذية في الجسم".

ويستكمل: "بصرف النظر عن هذه الأطعمة ، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار عوامل نمط الحياة الأخرى مثل الإجهاد الشديد والسمنة وأمراض مثل البهاق أو داء الثعلبة وأمراض الغدة الدرقية والعوامل الوراثية أيضًا، والعثور على طرق للتغلب على التوتر لأن ذلك يمكن أن يساعد في وقف الشيب المبكر للشعر".

وفيما يلي العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم لمنع شيخوخة الشعر.

السبانخ والحمص والبرتقال:

يمكن أن يساعد حمض الفوليك في توفير التغذية الصحيحة لنظامك الغذائي، فالخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ ، وأوراق الحلبة ، والخردل الأخضر ، والجزر ، والبروكلي والعدس ، والحمص ، والفاصوليا ، والبازلاء ، والفواكه مثل البرتقال ، والجريب فروت ، والليمون ، والليمون الحامض ، والمكسرات والبذور مثل اللوز ، والفول السوداني ، وبذور عباد الشمس ، والقرع جميعها غنية بحمض الفوليك.

منتجات الألبان وصفار البيض:

الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل صفار البيض ومنتجات الألبان والفطر كلها مفيدة لصحة الشعر ويمكن أن توقف الشيب.

الأطعمة الغنية بالزنك:

مثل البذور مثل اليقطين ، وعباد الشمس، والبطيخ، والفواكه الجافة والمكسرات مثل الفستق، واللوز، والقراصيا السوداء وبذور السمسم الابيض كلها مخزون للزنك ويمكن أن تساعد في منع خصلات الشعر من التحول إلى اللون الفضي.

الأطعمة الغنية بالنحاس:

مثل المحار وأسماك المياه العذبة، وبذور السمسم، والكاجو واللوز، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والقمح الكامل والحبوب الكاملة.