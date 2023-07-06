تجهيز ساحة لتخريد سيارات "مبادرة الإحلال" فى الإسماعيلية

استقبل اللواء محمد أنيس، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، أمس، لجنة من وزارة المالية للتنسيق فيما بين الجانبين على تسهيل وتيسير إجراءات إحلال المركبات المتهالكة بأخرى حديثة.

وقال أنيس إن محافظة الإسماعيلية بدأت في استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تجهيز ساحة تكهين السيارات بطريق السويس الصحراوي بقرية المنايف بمساحة ٣٥٠٠ متر، بالتنسيق مع وزارة المالية وإدارة المرور.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات السيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها.

وناشد السكرتير العام المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم عن طريق الموقع الإلكتروني، وذلك لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، وتسلم شهادة تخريد السيارة، موضحًا أنه في حال قيام صاحب المركبة بالاستفادة من هذه المبادرة، لا يتم حرمانه من الدعم الذي يقدم له عن طريق بطاقة التموين.