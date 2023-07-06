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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شهود عيان عن ضحية عقار الجمرك: يعمل بالمسجد المجاور وطيب السمعة

مكان الانهيار
مكان الانهيار

قال أحد جيران المجني عليه ضحية عقار شارع العفيفي بمنطقة الجمرك، متفرع من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، المنهار بالإسكندرية، إن "طارق" كان طيب السمعة ويحب الناس ويعمل بالمسجد المجاور للمنزل، ووقت وقوع الحادث كان يجلس أمام المنزل قبل انهياره بدقائق، وعندما شاهد المجني عليه سقوط أجزاء من المنزل أسرع إلى داخله لإنقاذ القطط التي كان يقوم بتربيتها والاعتناء بها داخل المنزل.

وأكد شاهد العيان أن المجني عليه كان يسمي القطط بأسماء وعندما كان يبحث عن قطة كان يسميها "سمر"، قال له أحد السكان: "البيت بيقع يا طارق اطلع بسرعة"، ثم قال له المجني عليه: "نحن سوف نقوم بترميم المنزل ولا تقلق"، ثم بعد ذلك انهار المنزل عليه مما أدى إلى وفاته.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار مكون من طابقين بشارع العفيفي المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، غرب الإسكندرية، والتسبب في وفاة مسن وإصابة آخر، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير بحالته، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين بالمعاينة والفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص، ووفاة آخر يدعى طارق محمد حسن عبداللطيف، 60 سنة، وتم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

مكان الانهيار
مكان الانهيار
مكان الانهيار
مكان الانهيار
الإجراءات اللازمة الإسكندرية التصريح بدفن الكشف الطبى انتشال جثمان تشكيل لجنة هندسية

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