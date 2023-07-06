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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس اباهور وأبا بيشاى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس اباهور وأبا بيشاى.

وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي (السنكسار)، إنه في مثل هذا اليوم، استشهد القديسون أباهور وأنبا بيشاي وثيؤدورة أمهما وذلك أن أباهور كان من جند إنطاكية فأتي إلى الإسكندرية واعترف أمام واليها بالسيد المسيح فأمر بقطع يديه وان يربط في مؤخرة ثور ويجره في المدينة ثم ألقاه في حفرة مملوءة بالأفاعي فلم تؤذه .

وكان في كل ذلك يستغيث بالسيد المسيح الذي كان يشفيه ويقويه وفيما هو علي هذه الحال أتت أمه ورأته ففرحت بجهاده وأعلموا الوالي بها فاستحضرها وهددها فلم تخف . فأمر أن يضعوا أعوادا ساخنة من الحديد في جنبيها ، وكانت في أثناء ذلك ترتل للرب وتقدسه لأنها استحقت أن تتألم من أجل اسمه . إلى أن أسلمت روحها ونالت إكليل الشهادة ثم وضعوا القديس في إناء مملوء زيت وقطران يغلي فكان يسبح الله حتى أسلم الروح ونال إكليل الشهادة ، أما أخوه فقد استشهد في اليوم الأول من النسيء.

فعاليات أخرى، مرت عليها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، على خلفية احتفالاتها بصوم الرسل، فاختتمت إيبارشية بني سويف اليوم المؤتمر الذي نظمته للخدام والخادمات على مدار ثلاثة أيام، تحت شعار "استيقظ أيها النائم" وذلك في دير السيدة العذراء ببياض التابع للإيبارشية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، وعدد من الآباء الكهنة.

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