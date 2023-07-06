عقب طرحها بساعات.. "حكايتنا كملت" لهيثم شاكر تتصدر "ترند يوتيوب"

طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتصدرت "الترند" عقب طرحها بساعات، خاصة أنها تحمل الطابع الرومانسي.

وتعاون هيثم شاكر في الأغنية مع الشاعر تامر حسين في أول تعاون يجمع بينهما، والملحن محمد الصاوي، والموزع شريف مكاوي.

أغنية "حكايتنا كلمت" هى من كلمات تامر حسين، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، مدير تصوير رامي عادل، وإخراج محمد القاضي.

ويواصل المطرب هيثم شاكر تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه لجمهوره خلال الفترة المقبلة عبر موقع يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

- آخر أغاني هيثم شاكر

يذكر أن أغنية "بصة" كانت آخر أغاني المطرب هيثم شاكر والتي طرحها من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم ومن توزيع وسام عبدالمنعم، وهي الأغنية التى أطلق عليها هيثم شاكر فى بداية تسجيله للأغنية اسم مليون دولار، إلا أنه قرر تغيير اسمها إلى بصة، لكونها أبسط فى حفظها لدى الجمهور.

وعاد النجم هيثم شاكر لجمهوره بالأغنية الجديدة، حيث ينوي خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من الأعمال المختلفة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تواجده في حفلات خلال الصيف الجاري.