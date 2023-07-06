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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

بوسي
بوسي

قررت الدائرة ٧ مدني المقطم بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد صلاح، تجديد حبس زوج المطربة بوسي ١٥ يومًا لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف، على أن يراعى التجديد في الميعاد القانوني.

وكان منتج فني وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، قد أقام دعوى قضائية ضد زوج المطربة يتهمه فيها بالسرقة بالإكراه والخطف، وبناءً عليه تم حبس المتهم على ذمة القضية رقم ٢٤٠٩ / ٢٠٢٣ جنح المقطم.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على هشام ربيع زوج الفنانة بوسى في واقعة اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها أثناء تواجده بمنطقة التجمع وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

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