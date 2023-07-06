مع تزايد توافد المصطافين.. إطلاق حملة نظافة وتجميل بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة مع تزايد المصطافين، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

وأوضح رئيس مصيف بلطيم، استمرار أعمال تقليم الأشجار بالمداخل وتجهيز وصيانة الحدائق العامة، وشملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار وري الحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

وأوضح رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يتم شن حملات مقاومة الناموس خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إذ يتم بدء أعمال المقاومة الصباحية قبل شرق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب علي ان يستمر الحملات يوميًا بجميع مناطق المدينة، واستمرار حملات النظافة وري الحدائق بمصيف بلطيم.

وذلك فضلا عن استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وفتح الشوارع وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات، واستمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولًا بأول، وكذا أعمال تجهيز وصيانة الحدائق العامة، حيث شملت نظافة شاملة للحدائق وقص وتهذيب الأشجار وري الحدائق العامة ومداخل المدينة وقص وتسوية النجيل الطبيعي.

ويشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من قبل المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بسبب أسعاره الرخيصة نسبيًا مقارنة بالمدن الساحلية الأخرى، لذلك يستعد المصيف كل موسم مصيف لاستقبال ما يقرب من مليوني زائر من كل محافظات الجمهورية حتى بات يطلق عليه "مصيف الغلابة".