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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صبحى": 48 مركزًا للفنون وتنمية الإبداع تقدم خدماتها لذوى الهمم بكل المحافظات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف)، عن إطلاق موسم جديد من مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الدولة الكامل لنشء وشباب مصر من ذوي القدرات والهمم، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى دمجهم في مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، إيمانًا بقدرتهم على التحدي والتفوق وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات.

وأشار "صبحي" إلى أن إنشاء 48 مركزًا للفنون وتنمية الإبداع يخدم أكثر من 20 ألف من أبنائنا من ذوي الهمم بكل محافظات الجمهورية، ويعكس اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم، والرعاية والاهتمام الكبير لتنمية مهاراتهم وصقلها، لتنشئة جيل جديد من ذوي الهمم لديه القدرة على الإبداع.

- الشباب والرياضة تُنظم الملتقى الأول للموارد البشرية بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي

وتُنظم وزارة الشباب والرياضة الملتقى الأول للموارد البشرية تحت عنوان "الموارد البشرية ريادة الأعمال وأساس النجاح"، بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية، وحضور مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يومي الجمعة والسبت 7 و8 يوليو الجاري، بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي.

يهدف الملتقى إلى توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي (عمليات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنمية المواهب).

ويناقش الملتقى النماذج الخاصة بالعاملين بالشباب والرياضة، وكذلك بطاقات الوصف والاستفسارات الخاصة بمنظومة الدفع الإلكتروني "البيرول"، وأيضًا تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزارة الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.

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وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب وزارة الشباب والرياضة من ذوى الهمم مشروعات مستوى الجمهورية محافظات الجمهورية

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