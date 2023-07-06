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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" توافق على قرارين بشأن ميناء بورسعيد

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت أمس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار والتي تهدف إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب مجلس الوزراء مشروع قانون ميناء شرق بورسعيد بورسعيد

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