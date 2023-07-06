بعد فيلم الوثائقية.. لوسي: كتابات أسامة أنور عكاشة بتدخل القلب والعقل

كشفت الفنانة لوسي، عن استفادتها من العمل مع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، من حيث قراءتها المختلفة لأي سيناريو، فضلًَا عن أنه منحها رؤية وثقافة فنية، مؤكدة أن أعماله الفنية لا يمكن مقارنتها بغيرها، ولذلك تجد صعوبة في قبول أي عمل فني بعد عملها مع أسامة أنور عكاشة، وقالت: "كتابته بتدخل القلب والعقل مع بعض".

وأضافت عبر برنامج "بحب الإذاعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على "نغم إف إم"، أنها تفتقد وجود أسامة أنور عكاشة، خاصة أنه كان يعطي كل ممثل حقه في العمل الفني، معربة عن سعادتها بالمشاركة في فيلم وثائقي عن الراحل سيتم عرضه قريبًا، وأنها تحدثت عن شخصه وطباعه وفكره المتقدم وذهنه الحاضر الذي تميز به.

وأكدت لوسي، أنها كانت من ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين الذي تألقوا في مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث نجح أسامة أنور عكاشة، في سرد الأحداث دون وجود أي ثغرة واختيار كل ممثل لدوره بعناية، مشيرة إلى أنها شاركت في المسلسل بالصدفة، حيث رشحها الفنان يحيى الفخراني عن دورها في فيلم "حالة تلبس"، كما أن أسامة أنور عكاشة أصرّ على مشاركتها في العمل الفني، رغم مواقفها الجدلية مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ.

وقالت لوسي: "إن حوار وكتابة الراحل أسامة أنور عكاشة تجري في دمي، ولا أستطيع نسيانه، وإلى الآن أتذكر كل كلمة في الحوار الذي دار بيني وبين الفنانة سهير المرشدي". كما قدمت الفنانة شكرها لقناة dmc على عرض مسلسل "زيزينيا".

وأكدت الفنانة لوسي، أنها لم تستطع رفض أي طلب للكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة، حيث وافقت على تجسيدها دور "مديحة" في مسلسل " كناريا وشركاه" بدون قراءة تفاصيل السيناريو، مضيفة بأن دور "مديحة" كان صعب للغاية لأنها شخصية شريرة، ولكن أسامة أنور عكاشة أكد لي أن الدور "هيكسر الدنيا".