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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: نزع هيبة محمد مرسى منذ اليوم الأول لتوليه السلطة "كان ترتيبًا إلهيًا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب لم يتأخر في تعديل اختياره، ونزل للميادين بعد عام واحد فقط من اعتلاء الإخوان للحكم في مصر.

وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برما" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الشعب المصري أدرك أنه أخطأ في الاختيار، وقرر ألا يستسلم وأن يتحرك بتعديل هذا الاختيار في أقرب فرصة، وهذه من حيوية الشعب المصري وسماته.

ولفت إلى أن المواطن المصري يدرك الخطر الحقيقي، والناس شعرت بأن هناك محاولات إخوانية لتغيير هوية البلد، ولهذا السبب نزل الشعب المصري للشوارع وكان مستعدًا لدفع ضريبة ذلك، لأننا عشنا أيامًا صعبة بسبب تهديدات الإخوان.

وأشار إلى أنه كانت هناك مراحل مختلفة لإسقاط حكم الإخوان، أولها نزع هيبة محمد مرسي كحاكم من قلوب المصريين، متابعًا: "الناس في العموم تهاب الحاكم، وأول علامة من علامات زوال السلطة أن تنزع الهيبة من قلوب الرعية، وربنا كان نازع الهيبة من حاكم الإخوان من اليوم الأول".

محمد الباز الإخوان مش حسبة برمة حكم الإخوان

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