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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى ميلاد زوزو نبيل.. عانت من زواجها الأول وحزنت على فراق ابنها

الفنانة زوزو نبيل
الفنانة زوزو نبيل

في ذكرى ميلاد الفنانة زوزو نبيل في مثل هذا اليوم 6 يوليو 1918، التي حفرت اسمها كواحدة من أهم الممثلات على مدار 50 عامًا قدمت للسينما المصرية أعمال تأثرنا بها.

ولدت الفنانة عزيزة إمام قبل أن تعرف باسمها الفني“ زوزو نبيل ”في محافظة المنوفية، عشقت الفن وأخلصت له وتركت دراستها من أجله، حاولت والدتها منعها من الاستمرار مبررة ذلك أن الفن مهنة غير مشرفة بحسب التقاليد في ذلك الوقت.

انطلقت "زوزو نبيل" ونجحت في تحقيق مكانة فنية غير مسبوقة وقدمت العديد من الأعمال التي تعتبر من ركائز السينما المصرية بعد أن شاركت في العديد من الأعمال السينمائية على مدار 50 عامًا قدمتهم للفن بشكل متواصل ومتميز.

شاركت الفنانة زوزو نبيل في الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي كان يتميز بها شهر رمضان وأهمها مسلسل “ألف ليلة وليلة”.

من أعمالها:

  • يوميات ونيس.
  • الصبر في الملاحات.
  • ألف ليلة و ليلة.
  • المرأة و الساطور.
  • إنذار بالقتل.
  • السقوط في بئر سبع.
  • ليلة القتل.
  • سر الأرض.
  • ليه يا دنيا.
  • هالة والدراويش.
  • يا تحب يا تقب.
  • دموع صاحبة الجلالة.
  • ذئاب الجبل.
  • مستر كاراتية.
  • العرضحالجي.
  • دسوقي أفندي في المصيف.
  • الهروب.
  • السبنسة.
  • رأفت الهجان.
  • عائلة الأستاذ شلش.
  • العميل رقم 13.
  • المرشد.
  • بكيزة وزغلول.

تزوجت الفنانة زوزو نبيل مرتين الأولى كانت في سن الـ13، وتحدث عن هذه الزيجة في عدة لقاءات تلفزيونية عن مدى معاناتها من زوج ابنها الوحيد الذي كان يمنعها من الخروج من المنزل لحرصه الشديد عليها، وأرجعت ذلك الأمر كونه كان يعمل مأمورًا في أحد السجون.

تزوجت مرة أخرى سر كونها الزوجة الثانية ولكنها على عكس العادة سكنت مع ضرتها وأحبتها بشدة لدرجة جعلتها تزوج ابنها الوحيد من ابنته زوجها من زوجته الأولى.

الموت أفجع الفنانة زوزو نبيل في ابنها الذي استشهد في حرب أكتوبر 1973.

وبعد مسيرة فنية كبيرة استمرت طوال 50 عامًا قدمتها للتلفزيون والسينما والإذاعة وتوجت بالعديد من التكريمات والجوائز رحلت عن عالمنا في عام 1996.

ذكرى ميلاد زوزو نبيل ممثلات البيض و الاسود للسينما المصرية عشقت الفن أعمال تأثرنا بها

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