تزامنًا مع الاحتفال بذكراه.. قصة القديس سيسوي الكبير الناسك

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، بذكرى رحيل القديس سيسوي الكبير الناسك، وتزامنًا مع الاحتفال بذكراه ، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.

ووفقًا للأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، فقد ولد سيسوي في مصر نحو عام 339، وقضى حداثته في بيت أبيه، فكان مثال البر والنقاوة، وقد شعر منذ نعومة أظافره بدافع يحمله على إتّباع طريقة أنطونيوس، فترك الدنيا وذهب إلى القفر في الصعيد المصري فنسك هناك، وبدأ يمارس على أيدي معلّمين ماهرين في الأمور الروحيّة وأعمال النسك الشديدة.

وتابع الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، كان مثال الطاعة والتواضع والصلاة العقلية والصيام الدائم والسهر المتواصل، حتى أعجب به كل من علافه واتّصل به. فصار الناس يأتون جميعهم على مناسك معلّميه ومنسكه لينالوا بركة ويحظوا بكلمة روحيّة وحكمة سماويّة، وواصل لمّا رأى سيسوي إقبال الناس عليه، وكانت نفسه تتعشّق حياة الإنفراد والصمت والتفرّغ الدائم لمناجاة الخالق، ترك مكانه وتوغّل في الصحراء، وأتى جبل القديس أنطونيوس وحطّ رحاله هناك. فوطّن النفس على أن يقضي حياته هو أيضاً في تلك الصحاري، وحده مع الملائكة وقدييه. أمّا حياته فكانت حياة صلاة وصيام وصمت وشغل.



وأضاف " الفرنسيسكاني"، أمّا صلاته فكانت تسبحة متواصلة، وكان يشعر كأنّ الجبل يصلّي معه بصمت الهيب، ٔأمّا صياماته فكانت شديدة. فكان يأكل كل يومين مرّةً، ولا يقتات إلاّ من حشائش الصحراء، ولا يذوق الخبز مطلقاً، ما عدا مرّةً أكل خبزاً ناشفاً يوم عيد الفصح نزولاً عند رجاء أحد الرهبان إخوانه، وتابع كان القديس سيسوي الكبير الناسك يحافظ بكل دقّة على الصمت الدائم ليتفرّغ للاتحاد الدائم بالله. فكان يذهب إلى الكنيسة وهو مطرق إلى الأرض، لا يكلّم أحداً ولا يلتفت إلى أحد، ثم يعود كذلك، ويغلق عليه باب قلايته ويبقى هناك مع الله وحده ولمّا كبر في السن رضي أن يقبل عنده أحد الرهبان، ليكون تلميذاً له ويخدمه في أمور الحياة، وكان ذلك الراهب يدعى إبراهيم.

و استكمل، فكان رغم ذلك محافظاً على الصمت، إلاّ عندما كانت تدعو إليه الضرورة القصوى. فكانت له تلك الأيام نعيماً صافياً وهناءً روحيّاً لذيذاً،وكان سيسوي من بعد الصلاة يتفرّغ لشغل الأيدي وصنع السلاسل، وكان يبيع تلك السلال، ليشتري بثمنها ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة، ويتصدّق بالباقي على الفقراء،



وطعن سيسوي في السن وصار شيخاً كبيراً، وبقي مثابراً على حياته الشديدة وإماتاته وصلواته، ولمّا دنت منيّته أعلمه الله بقرب أجله، فأعلم بذلك إبراهيم تلميذه. واتّصل الخبر بالجوار، فأقبلوا نحوه وأحاطوه به هالةً ملائكيّة من النسّاك والرهبان. ورأوه، وإذا به يشرق وجهه ويضيء كأنّ أنواراً سماوية تنعكس عليه، فأكبر الرهبان تواضعه، ولبثوا صامتين خاشعين أمام ذلك الشبح العظمى المتمدّد أمامهم على حصيرة بالية مقطّعة.



وبقي وجه سيسوي يتلألأ لمعاناً مدّةً طويلة بعد موته. فصلّوا عليه وواروه في التراب، وعادوا إلى مناسكهم يحملون ذكر فضائله وبهجة ساعاته الأخيرة.