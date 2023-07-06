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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدية خلال عيد الأضحى بالغربية

لحوم
لحوم

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، انتهاء جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدية، تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى داخل مجزر شبشير الحصة بطنطا وبإشراف الطب البيطري، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع المديرية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن خطة التوزيع تضمنت قرى دهتوره وكفر سنبو وسنباط وحانوت وكفر سنباط وكفر الجزيره وكفر السنديه وتفهنا وكفر الجنيدي وشبراملس وسنباط مركز زفتى، وقرى سجين الكوم وكوم على والعتوه وسملا والشين مركز قطور، وقرى دلبشان وكفور بلشاي وكفر المحروق ومنشأه سليمان مركز كفر الزيات، وقرى كفر جعفر وكفر سالم ومشال وشبراتنا وكفر الدوار وكوم عبود مركز بسيون، وقرى بلكيم والمنشأه الكبري وشبرابيل وبلاي ومنيه طوخ وعزبه مبارك مركز السنطة، وقرى الهياتم وكفر العبايده والجابرية والبغدادي وعذبه العجارمه وعزبة تومه والكماليه والعامرية مركز المحلة، ميت هاشم مركز سمنود، وقرى شوني وإخناواي وكفر سبطاس وكفر عصام وخرسيت مركز طنطا.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

توزيع 10الاف كيلو لحوم بلدية ذبحهم أيام عيد الأضحى

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