ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجدة موريس: شكرا لـ"لمتحدة" على الاهتمام بعظماء مصر من المبدعين

عكاشة
عكاشة

عبرت الناقدة ماجدة موريس عن سعادتها بالاشتراك في الفيلم الوثائقي الخاص بالسيناريست الراحل أسامه أنور عكاشة، لافتة الى ان هذا العمل هام للغاية وفكرته تظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بالكوادر الفنية العظيمة في تاريخنا .

وأشارت موريس للدستور، ان تجربة قناة الوثائقية حول تجهيز عمل يسرد تفاصيل حياتيه عن الراحل أمر يدعو للسعادة والشكر الكبير، لافتة الى أن الشركة المتحدة أظهرت احتراما شديدا لمبدعي مصر الذين قدموا أفكار عبر أعمال ظلت متواجدة بقوتها الفعلية إلى وقتنا الحالي، وهذا يثبت مدى وعي وفهم القائمين على الإعلام في مصر هذه الفترة.

وتابعت الناقدة، "يجب أن يتم تعميم الفكرة وأن يكون هناك أعمال مماثلة لعظماء مصر على كافة المستويات، وأعتقد أن هذا يحدث بشكل تدريجي، وهذا لصالح الجيل الحالي الذي يجب أن يعلم الكثير عن عظماء الفن المصري".

وقالت، إن أسامه أنور عكاشة هو واحد من المبدعين الذين قدموا أفكارا حياتية مهمة، عاشت بسبب صدقها، وهو ما يظهر في كل عمل قدمه، كما ان لديه الكثير من الاعمال الأخرى التي سوف تظهر قريبا للجمهور  و اختتمت قائلة :"اشكر صناع هذه الاعمال التي تؤرخ تفاصيل مهمه لعظماء مصر، وأشكر تحديدا المتحدة للخدمات الإعلامية وقناه الوثائقية".

أسامة أنور عكاشة الراحل أسامة أنور عكاشة الدولة المصرية الشركة المتحدة الفيلم الوثائقي المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الذهب يواصل نزيف الخسائر وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

الزمالك يطلب حكامًا أجانب لمباراة الأهلى

شركة تركية تعتزم تدشين 3 مشروعات فى مصر باستثمارات مباشرة 210 ملايين دولار

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا