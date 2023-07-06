ماجدة موريس: شكرا لـ"لمتحدة" على الاهتمام بعظماء مصر من المبدعين

عبرت الناقدة ماجدة موريس عن سعادتها بالاشتراك في الفيلم الوثائقي الخاص بالسيناريست الراحل أسامه أنور عكاشة، لافتة الى ان هذا العمل هام للغاية وفكرته تظهر مدى اهتمام الدولة المصرية بالكوادر الفنية العظيمة في تاريخنا .

وأشارت موريس للدستور، ان تجربة قناة الوثائقية حول تجهيز عمل يسرد تفاصيل حياتيه عن الراحل أمر يدعو للسعادة والشكر الكبير، لافتة الى أن الشركة المتحدة أظهرت احتراما شديدا لمبدعي مصر الذين قدموا أفكار عبر أعمال ظلت متواجدة بقوتها الفعلية إلى وقتنا الحالي، وهذا يثبت مدى وعي وفهم القائمين على الإعلام في مصر هذه الفترة.

وتابعت الناقدة، "يجب أن يتم تعميم الفكرة وأن يكون هناك أعمال مماثلة لعظماء مصر على كافة المستويات، وأعتقد أن هذا يحدث بشكل تدريجي، وهذا لصالح الجيل الحالي الذي يجب أن يعلم الكثير عن عظماء الفن المصري".

وقالت، إن أسامه أنور عكاشة هو واحد من المبدعين الذين قدموا أفكارا حياتية مهمة، عاشت بسبب صدقها، وهو ما يظهر في كل عمل قدمه، كما ان لديه الكثير من الاعمال الأخرى التي سوف تظهر قريبا للجمهور و اختتمت قائلة :"اشكر صناع هذه الاعمال التي تؤرخ تفاصيل مهمه لعظماء مصر، وأشكر تحديدا المتحدة للخدمات الإعلامية وقناه الوثائقية".