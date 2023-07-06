مساعد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الزقازيق يفتتحان فرع الشهر العقاري بمدينة العاشر

افتتح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، يرافقه المستشار أسامة شمردل، رئيس محكمة جنوب الزقازيق، فرع الشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان.

حضر الافتتاح كل من المستشار حسام الغرياني رئيس شمال الزقازيق، والمستشار أحمد زيدان، وكيل وزارة مصلحة الشهر العقاري بالشرقية، والنائبة هند حازم، عضو مجلس النواب .

وتم إنشاء فرع التوثيق بموجب القرار الوزاري رقم 3424 لسنة 2023، وذلك ليختص بكافة أعمال التوثيق ماعدا الاختصاص المكاني لإثبات التاريخ بمكتب توثيق أول العاشر والمكتب يعمل بالفترة الليلية من الخامسة مساء وحتى التاسعة.

و أعربت النائبة هند حازم عن سعادتها، بتخصيص شباك لخدمة ذوي الهمم، مؤكدة أنها وبصفتها واحدة منهم، تسعى لأن يكون لهم تيسيرات فى جميع الأماكن، للتغلب على العقبات التى تقابلهم

و قد تم تجهيز الفرع لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت، كما تم تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم، بالإضافة لخدمات لباقي المواطنين.

و جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها في الفترة المسائية للتيسير على المواطنين.