خمسة أسباب لسرطان الرئة يجب على كل غير مدخن معرفتها

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، لكن الاعتقاد الخاطئ بأنه "مجرد مرض مدخن" ضار.

وفقًا لموقع “metro” على الرغم من أن سرطان الرئة هو الثالث الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة، بعد الثدي والبروستاتا، إلا أن كافة التخصصات تقول إنه السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان.

تقول الدكتورة ديبورا إن الرسائل المتعلقة بسرطان الرئة بحاجة إلى التغيير للتأكد من أن غير المدخنين يعرفون أنهم ليسوا محصنين ضد المرض.

فلماذا تنتبه للأعراض؟

85 % من السكان لا يدخنون، لذلك نحتاج إلى تغيير الرسالة وتنبيه الجميع إلى أن سرطان الرئة لدى غير المدخنين أمر شائع وعلينا جميعًا أن نكون يقظين بشأن الأعراض، هذا أمر حيوي تمامًا، نظرًا لحقيقة أن التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ حياتك.

تقول الدكتورة ديبورا أيضًا أنه في حين أن غير المدخنين يميلون إلى الإصابة بسرطان غدي غير صغير الخلايا ويميل المدخنون إلى الإصابة بأورام الخلايا الصغيرة والخلايا الحرشفية، فإن السلوكيات المختلفة لهذه السرطانات لا تعني أنها تستجيب بشكل مختلف للعلاج.

إذن ما هي أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة بسبب عدم التدخين؟

التدخين السلبي.

معادن ثقيلة.

من المعروف أن الأسبست والزرنيخ والكروم تسبب سرطان الرئة.

غاز الرادون.

يُعتقد أن غاز الرادون - الذي يوجد معظمه في جنوب غرب إنجلترا وويلز - هو المسؤول عن 2٪ من حالات سرطان الرئة.

يُعتقد أن الرادون يسبب حوالي 1000 حالة إصابة بسرطان الرئة في المملكة المتحدة كل عام.

يجب على غير المدخنين الانتباه إلى الأعراض التالية:

- سعال لا يزول.

- سعال الدم.

- الشعور باستمرار بضيق في التنفس.

- ألم عند التنفس أو السعال.

- التعب.

- فقدان الوزن غير المبرر.

وتشمل العلامات الأخرى.

- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

- ألم صدر.

- آلام الظهر أو الرقبة أو الكتف.

- فقدان الشهية.

- الشعور العام بالتوعك.

علم الوراثة.

يلعب التاريخ العائلي أيضًا دورًا في احتمالية إصابتك بسرطان الرئة.

ما الذي يمكن لغير المدخنين فعله لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ابتعد عن التبغ.

"لا تستنشق دخانًا غير مباشر."

كما توصي بتقليل تعرضك للتلوث في الهواء قدر الإمكان.

إجراء مسح الرادون للتحقق مما إذا كان منزلك في نقطة ساخنة وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بمضادات الأكسدة.

تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ، وخاصة تلك ذات الألوان الزاهية - مثل الشمندر والجزر والسبانخ واللفت والفراولة والتوت الأزرق.