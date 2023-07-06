ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين لتجميعهما زيوت سيارات مستعملة وإعادة بيعها بالقاهرة

جريدة الدستور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر" وكذا ضبط مبلغا ماليا.

وبمواجهتهما قررا بأنهما يقوما بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة الأميرية مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

وفاة طالب أثناء امتحان اللغة الإنجليزية فى أسوان

التحريات الأمنية: "سيدة الغردقة" قتلت طفلتيها لفشلها فى استخراج شهادة ميلاد لهما

"الثانوية العامة بداية وليست مصيرًا".. نصائح تربوية لتخفيف رهبة الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا