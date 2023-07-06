الشرطة تنجح فى انتشال سيدتين مسنتين احتجزتا داخل شقة بمصر القديمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا باحتجاز سيدتين مسنتين وعدم تمكنهما من فتح باب الشقة خاصتهما بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتقدمت السيدتان بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهما، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى.