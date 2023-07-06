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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الرئيس البيلاروسى يدعو موسكو وكييف للتفاوض دون شروط

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن العالم يدخل في مرحلة تعدد الأقطاب ولا يمكن الوقوف ضد ذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ودعا الرئيس البيلاروسي روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة.

وأكد أن هناك مسائل تتعلق بإعادة نشر مقاتلي فاجنر لم تُحل بعد، قائلًا: "نناقش عقد اجتماع بين بوتين وقائد فاجنر". 

وكان أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين غير موجود على أراضي بلاده بعد، بل في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

الرئيس البيلاروسي روسيا أوكرانيا مفاوضات سلام عاجل

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