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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ورقة عرفي وسهرة حمراء.. صغار يدفعن ثمن نزوات آبائهم تحت ستار الحب

جريدة الدستور

قصة حب ملتهبة تبدأ بكلمات معسولة في بعض الأحيان تتطور إلى رغبة محرمة وسهرة حمراء وعلى عكس "حلاوة البدايات" تنتهي قصة الحب الخيالية بكارثة عندما تكتشف الفتاة الطرف الأضعف في العلاقة حملها فلا يكون من حبيبها إلا الهرب والتنكر لجنينه وأحيانًا عرض الزواج العرفي لكن أيضا دون الاعتراف بالأطفال الذين ينتهي بهم الحال ضحايا لهذه العلاقات المسمومة. 

ورقة جواز عرفي 

مقتل طفلتين توأم في مدينة الغردقة كانت آخر القضايا التي تشير إلى دفع الأطفال ثمنا لنزوات آبائهم حيث قررت سيدة التخلص من طفلتيها اللتان نتجتا من علاقة مستترة خلف "ورقة جواز عرفي" بعدما فشلت في إقناع والدهما بإثبات نسبهما وقيدهما باسمه في السجلات الرسمية حتى أصبح عمر الطفلتين 4 سنوات وأوشكا على الالتحاق بالمدرسة ولم تتمكن والدتهما من استخراج شهادات ميلاد لهما بعد. 

تفكير الأم المستمر في مصير الطفلتين والفضيحة التي ستلحق بها بسبب زواجها عرفيا وعدم إثبات نسب طفلتيها دفعها لاتخاذ قرار شيطاني بإنهاء حياة الطفلتين نهائيا حتى لا يبقى ما يهددها بالفضيحة فهما دليل علاقتها المحرمة وزواجها غير الموثق، وكعادة طفلتيها لا تفارقانها استغلت تواجدهما بالقرب منها وتناولت "بطانية" وضعتها على أنفهما وفمهما حتى كتمت أنفاسهما تمامًا وخارت قوى الطفلتين وسلما روحيهما لبارئها. 

ادعت الأم اختناق طفلتيها بالغاز إلا أن روايتها الواهية لم تقنع الأجهزة الأمنية وكشفت جريمتها وقررت النيابة العامة بالبحر الأحمر حبس الأم المتهمة.

سهرة حمراء في الساحل 

لقاءات مستمرة وهدايا ورسائل رومانسية كانت البداية لعدة سهرات حمراء جمعت الحبيبين حتى انتهى الأمر بكارثة عندما اكتشفت القاصر حملها فتبرأ منها حبيبها وفر هاربًا. 

مرت 7 أشهر من حمل الفتاة بعدما نجحت طوال تلك المدة في إخفاء بروز بطنها عن أسرتها حتى شعرت فجأة بآلام مبرحة تحتل جسدها وفوجئت بإجهاض جنينها الذي تبينت أنه طفلة وخرجت منها ميتة لتقرر التخلص منها بإلقائها في الشارع حتى لا يتم اكتشاف أمرها وبالفعل تسللت من منزلها ليلًا وألقت جثة جنينها بالشارع وعادت لمنزلها. 

علاقة محرمة بين فتاة وأخيها 

فيديو 45 ثانية أثار الجدل على مدار 48 ساعة بعدما رصد قيام سيدة بترك رضيع أمام باب دار أيتام بمدينة قليوب وبرفقتها شاب كان ينتظرها حتى أنهت مهمتها، حيث عكفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على فحص الفيديو حتى نجحت في كشف حقيقة الواقعة. 

علاقة غير شرعية بين شاب وشقيقته كانت نتيجتها حمل الفتاة سفاحا وعندما علمت الأخت الكبرى بجريمة أخيها وأختها قررت التصرف باعتبارها أكبرهم فانتظرت حتى وضعت شقيقتها مولودتها وبعد الولادة بساعات حملت الصغيرة وتوجهت برفقة شقيقها "والد الرضيعة" إلى دار أيتام بمدينة قليوب وتركتها أمامه وفرا هاربين. 

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