وزير الخارجية التركى يدعو لتجمع إقليمى من أجل العراق

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، أن العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ومن جانبه دعا وزير الخارجية التركي إلى تجمع إقليمي من أجل العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاريّ لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 يوليو، وناقش الجانبان سُبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليميَّة والدوليَّة.

- التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترَك

وجدد وزير الخارجية العراقي التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محلّ الاهتمام المُشترَك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن والاستقرار للخُرُوج من الأزمات، وتحقيق معدلات تنمية عالية، وإفادة شعوب المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيَّة بالمنطقة، وجُهُود مُكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة قريباً في بغداد، والذي سيتناول قضايا دول الجوار وإيجاد السُبُل المُناسبة لتحقيقها، والتي تصب في المُحافظة على السلم والأمن الإقليمييّن والدوليين.

وتطرق الجانبان، وفقا للبيان، إلى ملف مُخيّم الهول وترحيل اللاجئين والتحديات المُتعلقة بهذا الملف.